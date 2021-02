Nuovi contagi al minimo, il tasso di positività è al 3,5% in Sardegna (Di domenica 14 febbraio 2021) (Visited 158 times, 159 visits today) Notizie Simili: Coronavirus, oggi tra Sassari e la Gallura 3 decessi… In Sardegna meno di 200 Nuovi casi di coronavirus, 3… In Sardegna oltre 200 ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 14 febbraio 2021) (Visited 158 times, 159 visits today) Notizie Simili: Coronavirus, oggi tra Sassari e la Gallura 3 decessi… Inmeno di 200casi di coronavirus, 3… Inoltre 200 ...

TgrRai : Rapporto @GIMBE (3-9 febbraio): crollano i contagi tra gli operatori sanitari -64% in un mese, effetto della sommin… - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio corrono i casi da #variante #covid ma crollano tamponi molecolari, unici da cui si possono trov… - ag_notizie : Coronavirus, in Sicilia più guariti che nuovi contagi: diminuiscono i ricoveri - CorriereUmbria : Covid, bollettino 14 febbraio: in Italia 11.068 nuovi casi e 221 decessi. Sale il tasso di positività #covid… - TelestenseTg : Covid-19, a Ferrara 74 nuovi contagi e ancora 5 decessi -