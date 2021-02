Non è l’Arena, ospiti stasera, 14 febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Questa sera, domenica 14 febbraio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la dicassettesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 14 febbraio 2021 Ovviamente si parlerà del Governo Draghi, i cui Ministri hanno appena giurati davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In studio, a parlarne, Maurizio Lupi, Tommaso Cerno, Daniela Santanché e Gianluigi Paragone. Spazio, poi, al caso Benotti, con nuove rivelazione ed un dibattito in studio con Cerno, Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri e Pierluigi Stefani. Per quanto riguarda la pandemia, poi, spazio alla protesta di alcuni medici privati che sostengono di essere ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 14 febbraio 2021) Questa sera, domenica 14, dalle 20:30 su La 7, va in onda la dicassettesima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 14Ovviamente si parlerà del Governo Draghi, i cui Ministri hanno appena giurati davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In studio, a parlarne, Maurizio Lupi, Tommaso Cerno, Daniela Santanché e Gianluigi Paragone. Spazio, poi, al caso Benotti, con nuove rivelazione ed un dibattito in studio con Cerno, Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri e Pierluigi Stefani. Per quanto riguarda la pandemia, poi, spazio alla protesta di alcuni medici privati che sostengono di essere ...

