Mousse di cioccolato all’acqua | per un San Valentino speciale

Leggi su chedonna

(Di domenica 14 febbraio 2021) Un pensieroper la festa di San, un dolce, ma light, come ladicon due soli ingredienti Se ancora non abbiamo scelto il dolce per questa cena di San, ladiè quella che fa per voi. Un dolce light perché non richiede tra gli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it