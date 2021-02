Marilù Tolo | chi è stata la musa e amore di Dario Argento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 febbraio 2021), nome d’arte di Maria Lucia(Roma, 16 gennaio 1944), è un’attrice italiana, particolarmente attiva negli anni sessanta e settanta, anche come interprete di fotoromanzi. Ha iniziato la sua carriera a quindici anni, lavorando come modella per lo stilista Emilio Schuberth nel 1959; sfila anche per Valentino, il quale, anni dopo, rivelerà di essere stato innamorato dell’attrice, benché non ricambiato. L’anno seguente Schuberth favorisce il suo esordio in televisione, come giovanissima valletta di Mario Riva nella trasmissione il Musichiere, a fianco di Brunella Tocci. Il suo debutto nel cinema risale al 1960, con la partecipazione al film musicarello Urlatori alla sbarra, all’età di 16 anni. Alta e dal portamento elegante, caratterizzata da una bellezza classica e dai grandi occhi chiari, ha iniziato subito ad essere ...