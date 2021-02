Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa dal Grande Fratello Vip. L’ira di Guenda: «È tutta colpa vostra» (Di domenica 14 febbraio 2021) . Addio di lusso nella puntata di venerdì sera del GFVip, la conduttrice ha perso al televoto con il 28% delle preferenze contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga. Maria Teresa Ruta è l’eliminata a sorpresa della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip. La conduttrice alla 22ma nomination non la prende benissimo, tanto che si dirige subito verso la porta per uscire, è Alfonso Signorini a frenarla: «Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, andar via senza salutare nessuno, quindi fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta». La Ruta però è troppo delusa: «Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre». Dallo studio la figlia Guenda è furiosa e urla contro tutti: «Non è giusto ed è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 14 febbraio 2021) . Addio di lusso nella puntata di venerdì sera del GFVip, la conduttrice ha perso al televoto con il 28% delle preferenze contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga.è l’della trentanovesima puntata delVip. La conduttrice alla 22ma nomination non la prende benissimo, tanto che si dirige subito verso la porta per uscire, è Alfonso Signorini a frenarla: «Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, andar via senza salutare nessuno, quindi fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta». Laperò è troppo delusa: «Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre». Dallo studio la figliaè furiosa e urla contro tutti: «Non è giusto ed è ...

