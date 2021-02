Kilimangiaro Rai 3 | ospiti puntata 14 febbraio 2021

(Di domenica 14 febbraio 2021) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella diciassettesimadel 14, sarà ospite l’alpinista Hervé Barmasse, una presenza che i telespettatori del programma conoscono bene. In studio, però, ci sarà anche il geologo Mario Tozzi, Serena Dandini, la giornalista Liana Mistretta e lo scrittore e docente universitario in India Carlo Pizzati., streaming E’ possibile vederein streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A ...

MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento su Rai 3 con #kilimangiaro @camilaraznovich - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Rai 3 con #Kilimangiaro @camilaraznovich - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Rai 3 con “Kilimangiaro” - Teleblogmag : Ospiti, interviste e argomenti del pomeriggio domenica Rai. #domenicain #quellicheilcalcio #kilimangiaro Iscriviti… - carlopizzati : Domani 14 febbraio alle 17 e 30 sarò ospite della trasmissione di Rai 3 Kilimangiaro per parlare con Camila Raznovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Kilimangiaro Rai

RAI - Radiotelevisione Italiana

Raccontare il mondo attraverso la lente del viaggio: è l'obiettivo di, in onda domani alle 16.30 su3. Tra gli ospiti di Camila Raznovich, oltre al geologo Mario Tozzi, Serena ...Borgo Valsugana sarà protagonista oggi pomeriggio nella t rasmissione' Il Borgo dei Borghi ' trasmessa suTre. L'appuntamento è per le ore 16:30. La conduttrice Camilla Raznovich introdurrà una sfida tra i territori italiani a cui anche il capoluogo ...Ospiti in tv pomeriggio Rai con Domenica In, Quelli che il calcio, Kilimangiaro. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Una gran bella cartolina per le Marche e Grottammare il filmato andato in onda domenica pomeriggio nel programma "Kilimangiaro" di Rai Tre, video in gara per il titolo "Borgo dei Borghi 2020". Nulla d ...