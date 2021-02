Impeachment, Biden dopo assoluzione Trump: "Democrazia è fragile" (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Anche chi si oppone alla condanna, come il leader della minoranza al Senato McConnell, crede che Donald Trump sia colpevole di un 'vergognoso abbandono del dovere' e 'praticamente e moralmente responsabile di aver provocato' la violenza scatenata in Campidoglio" e "questo triste capitolo della nostra storia ci ha ricordato che la Democrazia è fragile" e che "deve essere sempre difesa". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, dopo il voto al "Dobbiamo essere sempre vigili", ha aggiunto Biden, sottolineando che "la violenza e l'estremismo non hanno posto in America. E che ognuno di noi ha il dovere e la responsabilità come americani, e soprattutto come leader, di difendere la verità e sconfiggere le bugie". Occorre guarire "l'anima stessa della nostra nazione. Questo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Anche chi si oppone alla condanna, come il leader della minoranza al Senato McConnell, crede che Donaldsia colpevole di un 'vergognoso abbandono del dovere' e 'praticamente e moralmente responsabile di aver provocato' la violenza scatenata in Campidoglio" e "questo triste capitolo della nostra storia ci ha ricordato che la" e che "deve essere sempre difesa". Lo ha detto il presidente Usa, Joeil voto al "Dobbiamo essere sempre vigili", ha aggiunto, sottolineando che "la violenza e l'estremismo non hanno posto in America. E che ognuno di noi ha il dovere e la responsabilità come americani, e soprattutto come leader, di difendere la verità e sconfiggere le bugie". Occorre guarire "l'anima stessa della nostra nazione. Questo è ...

Cuccello : RT @Adnkronos: #impeachment, Biden dopo assoluzione Trump: 'Democrazia è fragile' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #impeachment, Biden dopo assoluzione Trump: 'Democrazia è fragile' - rubinos099 : RT @ebreieisraele: Settimane di #fakenews ma #trump assolto dall' accusa di aver fomentato 'rivoltosi' a #capitolhill, via l' #impeachment.… - SUSANNA60128891 : RT @DavelloStefano: Il Senato Americano assolve #Trump. Servivano 67 voti per la sua condanna, ma ce ne sono stati 57, 50 senatori democra… - SionRomina : RT @ebreieisraele: Settimane di #fakenews ma #trump assolto dall' accusa di aver fomentato 'rivoltosi' a #capitolhill, via l' #impeachment.… -

Ultime Notizie dalla rete : Impeachment Biden Impeachment, il Senato assolve Trump L'ex presidente salvato dai repubblicani

Donald Trump è stato assolto dal Senato anche nel secondo processo di impeachment, unico presidente ad essere stato messo in stato d'accusa due volte e primo ad ...per ribaltare la vittoria di Biden.

Trump assolto. 'Finita caccia alle streghe, sto tornando'

... non colpevole: Donald Trump è stato assolto dal Senato anche nel secondo processo di impeachment, ...il Congresso il 6 gennaio scorso per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden: una ...

Impeachment, Biden dopo assoluzione Trump: "Democrazia è fragile" TGCOM Impeachment, Biden dopo assoluzione Trump: "Democrazia è fragile"

(Adnkronos) - "Anche chi si oppone alla condanna, come il leader della minoranza al Senato McConnell, crede che Donald Trump sia colpevole di un 'vergognoso abbandono del dovere' e 'praticamente e mor ...

Biden dopo l'assoluzione di Trump: "La democrazia è fragile"

Dopo che il Senato Usa ha respinto la richiesta di impeachment per Donald Trump in relazione ai fatti di Capitol Hill, le accuse contro di lui "non sono in discussione", poiché l'attacco ha dimostrato ...

Donald Trump è stato assolto dal Senato anche nel secondo processo di, unico presidente ad essere stato messo in stato d'accusa due volte e primo ad ...per ribaltare la vittoria di... non colpevole: Donald Trump è stato assolto dal Senato anche nel secondo processo di, ...il Congresso il 6 gennaio scorso per bloccare la certificazione della vittoria di Joe: una ...(Adnkronos) - "Anche chi si oppone alla condanna, come il leader della minoranza al Senato McConnell, crede che Donald Trump sia colpevole di un 'vergognoso abbandono del dovere' e 'praticamente e mor ...Dopo che il Senato Usa ha respinto la richiesta di impeachment per Donald Trump in relazione ai fatti di Capitol Hill, le accuse contro di lui "non sono in discussione", poiché l'attacco ha dimostrato ...