Il principe Harry e Meghan Markle in attesa del secondo figlio (Di domenica 14 febbraio 2021) Meghan Markle e il principe Harry sono attesa del loro secondo figlio. La notizia sembra essere ormai ufficiale e a confermarla è una fonte molto vicina ai reali d’Inghilterra. Come riportato dalla BBC, la coppia è in attesa del fratellino o della sorellina del loro primogenito Archie: Possiamo confermare che il piccolo Archie sarà presto un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felici di annunciare di essere in attesa del loro secondo figlio. Gli account ufficiali della Famiglia Reale non si sono ancora pronunciati, ma pare proprio che la fonte in questione sia attendibilissima, andando dunque a confermare una voce che girava ormai da diverso tempo. L'articolo proviene da Isa e ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 febbraio 2021)e ilsonodel loro. La notizia sembra essere ormai ufficiale e a confermarla è una fonte molto vicina ai reali d’Inghilterra. Come riportato dalla BBC, la coppia è indel fratellino o della sorellina del loro primogenito Archie: Possiamo confermare che il piccolo Archie sarà presto un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felici di annunciare di essere indel loro. Gli account ufficiali della Famiglia Reale non si sono ancora pronunciati, ma pare proprio che la fonte in questione sia attendibilissima, andando dunque a confermare una voce che girava ormai da diverso tempo. L'articolo proviene da Isa e ...

