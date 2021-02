Calcio | Serie A 2021 | l’Inter stende la Lazio per 3-1 e sale in vetta alla classifica

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) Un San Valentino perfetto per. I nerazzurri, infatti, piegano con il punteggio di 3-1 laa San Siro nel posticipo della 22a giornata dellaA 2020-e, soprattutto, salgono in. Con questo risultato infatti i nerazzurri si portano a quota 50 punti e lasciano il Milan a quota 49, in vista di un attesissimo derby in arrivo proprio nel prossimo turno. Per i biancocelesti troppi errori questa sera, con Lukaku che è apparso letteralmente devastante. Dopo sei successi di fila, quindi, arriva lo stop per la compagine capitolina, che rimane ferma a 40 punti a pari merito con Atalanta e Napoli. I nerazzurri di mister Conte si sono presentati in campo con il 3-5-2 con Handanovic in porta, Bastoni, de Vrij e Skriniar in difesa, quindi ...