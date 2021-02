Belén Rodrìguez primo video in dolce attesa: “Ti aspetto” (Di domenica 14 febbraio 2021) Belén Rodrìguez pubblica il primo video della dolce attesa e condivide con i followers i suoi primi 5 mesi di gravidanza. Dopo aver confermato d’essere incinta al magazine Chi la showgirl argentina è un fiume in piena e non manca di parlare di Antonino Spinalbese, amore che ha incontrato per caso e naturalmente anche dell’emozione di diventare mamma per la seconda volta. Su Instagram Belén ha pubblicato un video dove, vestita solo di un esiguo intimo, contempla la sua pancia, che secondo quanto lei stessa ha dichiarato è di 5 mesi. Nonostante i cambiamenti fisici naturali che la Rodrìguez dovrebbe subire dal video appare in forma perfetta tanto che i followers le hanno fatto notare che la pancia non si vede affatto ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021)pubblica ildellae condivide con i followers i suoi primi 5 mesi di gravidanza. Dopo aver confermato d’essere incinta al magazine Chi la showgirl argentina è un fiume in piena e non manca di parlare di Antonino Spinalbese, amore che ha incontrato per caso e naturalmente anche dell’emozione di diventare mamma per la seconda volta. Su Instagramha pubblicato undove, vestita solo di un esiguo intimo, contempla la sua pancia, che secondo quanto lei stessa ha dichiarato è di 5 mesi. Nonostante i cambiamenti fisici naturali che ladovrebbe subire dalappare in forma perfetta tanto che i followers le hanno fatto notare che la pancia non si vede affatto ...

zazoomblog : “Diventa travolgente perchè…” Bomba su Belen Rodriguez - #“Diventa #travolgente #perchè…” - GiuseppeporroIt : Belen Rodriguez torna in televisione: ecco in quale programma la vedremo con il pancione (VIDEO) #belenrodriguez - sensual78 : Personalmente non festeggio Natale. Figuriamoci San Valentino. Io e santi abbiamo la stessa compatibilità erotica c… - serafinehogws : @sononerahogws E la casa di Belen Rodriguez penso - Notiziedi_it : Belen Rodriguez conferma: ‘Sono incinta, sento che sarà una bambina’ -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodrìguez Belen Rodriguez ritorna in tv, splendido annuncio a sorpresa: sarà la prima volta dopo l'annuncio della gravidanza

un periodo davvero splendente per Belen Rodriguez, diciamoci la verità. E, badate bene, non soltanto dal punto di vista lavorativo, dato che sembrerebbe che stia bollendo qualcosa in pentola, ma anche ...

Ti sblocco un ricordo: Luciana Littizzetto e la "lite" con Belen Rodriguez "

C'è posta per te, Luciana Littizzetto chiama Belen Rodriguez per avere lezioni su come apparire più sensuale sui social. Il video è esilarante Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

un periodo davvero splendente per Belen Rodriguez, diciamoci la verità. E, badate bene, non soltanto dal punto di vista lavorativo, dato che sembrerebbe che stia bollendo qualcosa in pentola, ma anche ...C'è posta per te, Luciana Littizzetto chiama Belen Rodriguez per avere lezioni su come apparire più sensuale sui social. Il video è esilarante Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...