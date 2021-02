A mancare è proprio lei, la vita (Di domenica 14 febbraio 2021) A mancare è proprio, Lei, la vita Di Vincenzo Calafiore 14 Febbraio 2021 Udine “ …. a un certo punto, guardando in nessun luogo ti rendi conto pensando a quello che ora sei, a come sei stato fino a poco tempo fa. E ti viene addosso una stramaledetta malinconia, una forma di rimpianto di quello che sei stato della vita che hai avuto e forse più non riavrai. Tutti dentro lo stesso imbuto dal quale non ne usciremo mai più. “ Vincenzo Calafiore E’ dopo il primo vagito che ha inizio il grande viaggio, o il cammino della vita, la scoperta dell’ignoto e lo facciamo da esploratori forse da indigeno, nei giorni, nel tempo, fino alla sua fine. Sono storie che da lontane prospettive giungono agli esiti proficui di convergenti sensibilità; esse stesse simboli di ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 febbraio 2021) A, Lei, laDi Vincenzo Calafiore 14 Febbraio 2021 Udine “ …. a un certo punto, guardando in nessun luogo ti rendi conto pensando a quello che ora sei, a come sei stato fino a poco tempo fa. E ti viene addosso una stramaledetta malinconia, una forma di rimpianto di quello che sei stato dellache hai avuto e forse più non riavrai. Tutti dentro lo stesso imbuto dal quale non ne usciremo mai più. “ Vincenzo Calafiore E’ dopo il primo vagito che ha inizio il grande viaggio, o il cammino della, la scoperta dell’ignoto e lo facciamo da esploratori forse da indigeno, nei giorni, nel tempo, fino alla sua fine. Sono storie che da lontane prospettive giungono agli esiti proficui di convergenti sensibilità; esse stesse simboli di ...

carloemme50 : @janavel7 Per non farci mancare proprio nulla! Tafazzi al confronto è nessuno! - roby_ktm : @Invisibile18 Posto che condivido, prendersi cura del proprio partner tutti i giorni, che non significa ??????, tuttav… - mdmstesso : @VienDalMare84 @laura_maffi @enniogiannascol Puoi provare a far mancare la maggioranza. Dall'opposizione non fai pr… - elisabe89376579 : #GFvip Il primo a mancare di rispetto sei stato proprio tu caro Zenga, nei confronti del fidanzato di Rosalinda, so… - gvllesbae : mental breakdown per charlie e per i juke, proprio perchè non ci facciamo mancare niente -

Ultime Notizie dalla rete : mancare proprio "Working class heroes". Al via lunedì la campagna tesseramento della CGIL regionale

C'è chi si è trovato in prima linea più di altri, per la natura stessa del proprio lavoro: pensiamo ...e che hanno permesso che beni e servizi essenziali per la popolazione non venissero mai a mancare. ...

Il sollievo europeo (e il sostegno cinese)

Dal coro non poteva mancare Christine Lagarde, la donna che il 28 ottobre del 2019 riceveva dalle ... Proprio quello che si augurano a Bruxelles: a qualunque costo, whatever it takes , non fallire la ...

A mancare è proprio lei, la vita - La Prima Pagina La Prima Pagina C'è chi si è trovato in prima linea più di altri, per la natura stessa dellavoro: pensiamo ...e che hanno permesso che beni e servizi essenziali per la popolazione non venissero mai a. ...Dal coro non potevaChristine Lagarde, la donna che il 28 ottobre del 2019 riceveva dalle ...quello che si augurano a Bruxelles: a qualunque costo, whatever it takes , non fallire la ...