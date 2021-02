Vacanze estive 2021: sarà l’evoluzione della pandemia a dettare le nostre scelte? (Di sabato 13 febbraio 2021) Vacanze estive 2021: sarà nuovamente l’evoluzione della pandemia da Covid-19 a dettare le nostre scelte. Da novembre 2020, l’argomento “vaccino”, è stato il motivo di forte surriscaldamento dei media. In questo periodo, i professionisti del settore turistico, hanno nutrito la speranza di un anno 2021 migliore del 2020. Soli tre mesi e alcune variazioni del virus, brasiliana, inglese, africana, e così, dopo poco tempo, il morale crolla di nuovo. Entro la fine dell’estate, i pronostici affermerebbero che, il tanto bramato vaccino, venga effettuato a tutti gli italiani che lo desiderino. Chiaramente, nell’attesa, la fase estiva resterà appesantita dalla pandemia con tutti i suoi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021)nuovamenteda Covid-19 ale. Da novembre 2020, l’argomento “vaccino”, è stato il motivo di forte surriscaldamento dei media. In questo periodo, i professionisti del settore turistico, hanno nutrito la speranza di un annomigliore del 2020. Soli tre mesi e alcune variazioni del virus, brasiliana, inglese, africana, e così, dopo poco tempo, il morale crolla di nuovo. Entro la fine dell’estate, i pronostici affermerebbero che, il tanto bramato vaccino, venga effettuato a tutti gli italiani che lo desiderino. Chiaramente, nell’attesa, la fase estiva resterà appesantita dallacon tutti i suoi ...

obianchico : “la Salemi chiedeva a Briatore cene e inviti gratuiti durante le sue vacanze estive in Sardegna.“ #GFVIP - Prvide : Noi prima delle vacanze di Natale/estive organizzavamo sempre una sorta di banchetto, ognuno portava qualcosa e vi… - Sulituan78 : @ivdealegiu I ragazzi della terza C , il professore nelle vacanze estive veniva nel mio paesello - emerge67 : Boom di prenotazioni in Abruzzo per le vacanze estive dei turisti ginevrini al Gran Sasso. #Gelmini - nathuyasumibot_ : Vacanze estive è grande! -