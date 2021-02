Primo Cdm del Governo Draghi: avanti uniti (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 febbraio 2021 - "Mi aspetto la massima collaborazione", perché una "missione" importante attende il Governo, quella di "mettere in sicurezza il Paese" . Per centrare l'obiettivo, bisogna ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 febbraio 2021 - "Mi aspetto la massima collaborazione", perché una "missione" importante attende il, quella di "mettere in sicurezza il Paese" . Per centrare l'obiettivo, bisogna ...

Agenzia_Ansa : Draghi ai ministri durante il primo CdM: 'Uniti per mettere in sicurezza il Paese. Squadra coesa e senza interessi… - rtl1025 : ?? #MarioDraghi è giunto al Quirinale. Il presidente del Consiglio parteciperà con il suo governo alla cerimonia di… - TgLa7 : #Governo: in corso primo #Cdm presieduto da #Draghi. Riunione iniziata in anticipo, con nomina Garofoli - Gianga87 : Governo Draghi, il giuramento poi il primo Cdm. Passaggio di consegne con Giuseppe Conte - Politica - ANSA - _pp_tm_ : Primo comunicato del CdM di Draghi, e vinciamo con la Juve. Poi dite che non sarà il governo del #rigore ?? -