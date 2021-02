(Di sabato 13 febbraio 2021) La bagarre traedrisale all’agosto 2020, quando la società di Cupertino citò larivale. La battaglia legale si è protratta per sei lunghi mesi. Lanon ha mai mollato, opponendosi alle richieste del gigante californiano. Vediamo come si è concluso l’annoso duello. Cos’è successo traed

MoliPietro : Prepear: la piccola azienda si accorda con Apple -

Ultime Notizie dalla rete : Prepear piccola

Il Mattino

Proprio su Change.org si legge: 'è felice di annunciare che ha risolto amichevolmente il problema del marchio con Apple. Abbiamo in programma di apportare unamodifica al nostro logo ...Vecchio e nuovo logoA quanto pare l'accordo c'è stato:ha modificato leggermente ... Alla fine per questaazienda tutta la faccenda si è rivelata una enorme pubblicità, con una ...La Prepear, che lo scorso anno aveva intrapreso una battaglia legale contro il colosso di Cupertino, è giunta ad un accordo.appleinsider: #Prepear revises logo to settle #Apple trademark dispute https://t.co/TpCpDrn1cu pic.twitter.com/yCInDPmN9s — Jay-Z (@z4mp1) February 10, 2021 ...