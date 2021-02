L' umorismo a servizio del benessere di coppia | incontro online con gli psicologi e il comico Giacomo Poretti

(Di sabato 13 febbraio 2021) Per maggiori informazioni è possibile contattare i referenti territoriali per le province di Lecco e Sondrio Anna Lisa Mazzoleni e Patrizio Angelinis all'indirizzo lecco - sondrio@opl.it Gallery

Ultime Notizie dalla rete : umorismo servizio

Romasette.it

...Psicologi della Lombardia e Crea onlus del protocollo d'intesa per l'attivazione di undi ... dal titolo 'Litigardanzando' , attraverso il quale daranno prova di come l'e l'ironia ...Scarica Laugh My App Off per aggiungereun po' dinella tua giornata. Sintonizzati sui ... Iscriviti a undi streaming. Durante il lockdown abbiamo tutti scoperto la pay tv e questi ...Dal catalogo delle novità Netflix in uscita a febbraio arriva Gli spacciati. Una commedia francese piena di umorismo, che debutta oggi. Ecco tutte le anticipazioni. Tante sono le novità che arrivano d ...Lo scorso 15 gennaio il pisano Fabrizio Romano è stato nominato ambasciatore d'Italia a Malta. Dopo la nascita dell'Ak calcio holdings, società maltese proprietaria del Pisa calcio, l'isola del Medite ...