LIVE Sport Invernali, DIRETTA 13 febbraio: Suter vince la discesa di Cortina, Paris fa segnare il miglior tempo in prova! Quinta Lisa Vittozzi nella sprint (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 SPEED SKATING – Ai Mondiali di Heerenveen nei 1000 metri femminili oro alla statunitense Brittany Bowe in 1:14.128, davanti alla neerlandese Jutta Leerdam, seconda in 1:14.672, a 0.54, ed alla rappresentante della Russian Skating Union, Elizaveta Golubeva, terza con il personale in 1:14.848, a 0.72. Non vi erano azzurre in gara. 15.43 BIATHLON – Ai Mondiali di Pokljuka (Slovenia) continua la striscia perfetta per la norvegese Tiril Eckhoff, che trionfa per la quarta volta consecutiva in stagione nella sprint e si mette al collo il secondo oro iridato della carriera. Col doppio zero non c’è stata partita per le avversarie, anche se la francese Anais Chevalier ha chiuso a soli 12? nonostante un errore col miglior tempo sugli sci. Bronzo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 SPEED SKATING – Ai Mondiali di Heerenveen nei 1000 metri femminili oro alla statunitense Brittany Bowe in 1:14.128, davanti alla neerlandese Jutta Leerdam, seconda in 1:14.672, a 0.54, ed alla rappresentante della Russian Skating Union, Elizaveta Golubeva, terza con il personale in 1:14.848, a 0.72. Non vi erano azzurre in gara. 15.43 BIATHLON – Ai Mondiali di Pokljuka (Slovenia) continua la striscia perfetta per la norvegese Tiril Eckhoff, che trionfa per la quarta volta consecutiva in stagionee si mette al collo il secondo oro iridato della carriera. Col doppio zero non c’è stata partita per le avversarie, anche se la francese Anais Chevalier ha chiuso a soli 12? nonostante un errore colsugli sci. Bronzo ...

