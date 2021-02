Le comiche: quando il regista del film fu scomunicato dalla Chiesa (Di domenica 14 febbraio 2021) A causa del film Le comiche Neri parenti, celebre regista di film divertenti e cinepanettoni, fu scomunicato dalla Chiesa cattolica. Secondo Neri parenti, regista de Le comiche, questo film e gli altri due capitoli della trilogia, Le comiche 2 e Le nuove comiche, gli avrebbero portato due scomuniche per aver girato delle sequenze considerate oltraggiose da parte della Chiesa cattolica. "Ho ricevuto due scomuniche, mi è arrivata a casa la lettera del Vaticano, chiusa con la ceralacca, come si usava un tempo". Ha svelato il regista dei cinepanettoni. "I miei figli non hanno potuto fare la comunione, me lo ha spiegato il mio parroco dicendomi che io sono ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021) A causa delLeNeri parenti, celebredidivertenti e cinepanettoni, fucattolica. Secondo Neri parenti,de Le, questoe gli altri due capitoli della trilogia, Le2 e Le nuove, gli avrebbero portato due scomuniche per aver girato delle sequenze considerate oltraggiose da parte dellacattolica. "Ho ricevuto due scomuniche, mi è arrivata a casa la lettera del Vaticano, chiusa con la ceralacca, come si usava un tempo". Ha svelato ildei cinepanettoni. "I miei figli non hanno potuto fare la comunione, me lo ha spiegato il mio parroco dicendomi che io sono ...

