Il giuramento del Governo Draghi

(Di sabato 13 febbraio 2021) L’Italia ha un nuovoguidato da Mario. Oggi al Quirinale ildei 23 ministri convocati per formare il nuovoDa mezzogiorno di oggi l’Italia è entrata nell’era, con ildei ministri annunciati ieri sera dal nuovo presidente del Consiglio. In tutto 23 personalità con 15 uomini e 8 donne. La cerimonia si è svolta nel Salone delle feste del Quirinale; i giornalisti hanno dovuto seguirla in diretta streaming, per rispetto della normativa contro la diffusione del Coronavirus. Dopo il, la cerimonia del passaggio della campanella tra Conte e; poi il primo Consiglio dei ministri del nuovo esecutivo. Alle 13.00 è prevista la cerimonia del passaggio della Campanella tra Conte e ...

lorepregliasco : La foto del governo Draghi: distanziata, senza mascherine #giuramento - Quirinale : #Quirinale, la diretta video del giuramento del #Governo: - lorepregliasco : La transizione pacifica e democratica del potere è sempre un bel momento da osservare #giuramento - RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: Il giuramento di @elenabonetti ministra della famiglia e delle pari opportunità. (#ItaliaViva) L'unica riforma del go… - ciccio_liso : RT @lorepregliasco: Se non sbaglio è il primo passaggio di consegne tra due presidenti del Consiglio '''non politici''' #giuramento #gover… -

E' stato tra i pochi a brevemente concedersi ai giornalisti in piazzaQuirinale al termine della cerimonia. 'Situazione difficile, ma ce la ...Presidente della Repubblica,Consiglio e ministri tutti con mascherina: la distanza non consente infatti di togliere il dispositivo di sicurezza, come ad esempio quando il Capo dello Stato e il ...I ministri del governo Draghi hanno giurato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo a prestare giuramento è stato proprio Mario Draghi Oggi in Edicola - Ricevi ogni mattina ...Con il giuramento avvenuto alle 12 al Quirinale davanti il capo dello Stato Sergio Mattarella, il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi, che ieri in serata aveva sciolto la riserva, è ufficialme ...