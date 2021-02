Governo Draghi, secondo voi qual è il partito che ha ottenuto di più? (Di sabato 13 febbraio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Lega","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Pd","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"M5s","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Forza Italia","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Leu","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Italia Viva","index":5} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Lega","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Pd","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"M5s","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Forza Italia","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Leu","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Italia Viva","index":5}

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - tobararbulu : La vittoria dei 'poltronari': Brunetta, Speranza, Di Maio, rieccoli tutti nel governo Draghi… - Andrez1si : RT @GiorgiaMeloni: Sarò chiara. Non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o un sostegno da parte di @FratellidItalia al governo Drag… -