Gino Paoli shock | “volevo andare a vedere cosa c’era dall’altra parte”

Leggi su chenews

(Di sabato 13 febbraio 2021), in passato il cantautore ha tentato il suicidio, scopriamo quale sono stati i motivi prima di ritrovarlo in onda questa sera. foto facebookIl cantautore genovese torna in onda questa sera in prima serata nel nuovo show di Rai Uno dal titolo Parlami d’Amore condotto da Veronica Pivetti e Paolo Conticini, la coppia di attori che ha fatto successo grazie a Provaci ancora prof. Lo spettacolo che anticipa le cinque serata che andranno in onda nelle prossime settimane è dedicato all’amore alla vigilia del giorno di San Valentino, ad essere protagoniste infatti saranno proprio le canzoni dedicate all’amore che hanno fatto successo in questi anni. Tra di loro anche il cantautore genovese che in passato ha tentato il suicidio, ma quale furono i motivi che lo spinsero a questo gesto, si trattava di amore? ...