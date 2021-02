GF Vip, le pagelle della puntata del 12 febbraio 2021 (Di sabato 13 febbraio 2021) Mancano poche settimane ormai alla fine del GF Vip e cresce la tensione. La puntata del 12 febbraio è stata segnata da numerosi colpi di scena fra cui l’eliminazione di Maria Teresa Ruta che, dopo lo scontro con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ha lasciato la Casa di Cinecittà. Spazio anche a un nuovo confronto fra Walter Zenga e i figli, mentre Pierpaolo Pretelli ha avuto un faccia a faccia con Ariadna Romero, suo grande amore e mamma del figlio Leo. Scopriamo i momenti cult della puntata del 12 febbraio 2021 del GF Vip e le pagelle dei protagonisti. MARIA TERESA RUTA – La puntata del 12 febbraio del GF Vip segna la fine dell’avventura di Maria Teresa. Per mesi nella Casa di Cinecittà è stata fra i personaggi più amati. Il pubblico ... Leggi su dilei (Di sabato 13 febbraio 2021) Mancano poche settimane ormai alla fine del GF Vip e cresce la tensione. Ladel 12è stata segnata da numerosi colpi di scena fra cui l’eliminazione di Maria Teresa Ruta che, dopo lo scontro con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ha lasciato la Casa di Cinecittà. Spazio anche a un nuovo confronto fra Walter Zenga e i figli, mentre Pierpaolo Pretelli ha avuto un faccia a faccia con Ariadna Romero, suo grande amore e mamma del figlio Leo. Scopriamo i momenti cultdel 12del GF Vip e ledei protagonisti. MARIA TERESA RUTA – Ladel 12del GF Vip segna la fine dell’avventura di Maria Teresa. Per mesi nella Casa di Cinecittà è stata fra i personaggi più amati. Il pubblico ...

