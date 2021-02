Covid-19, un decesso e una nuova impennata di contagi a Torre del Greco (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Un morto e una nuova impennata nel numero dei contagi. È il bilancio delle ultime 24 ore a Torre del Greco (Napoli) in merito all’emergenza epidemiologica tracciato dal sindaco Giovanni Palomba. A perdere la vita, stando a quanto comunicato dal primo cittadino al termine del consueto aggiornamento al Centro operativo comunale, è stato un uomo di 79 anni. ”Esprimo massima vicinanza – le parole del sindaco – alla famiglia del nostro concittadino scomparso. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera amministrazione comunale, va ai parenti tutti”. Si tratta della novantasettesima vittima da inizio pandemia a Torre del Greco. Nelle ultime 24 ore inoltre sono stati comunicati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Un morto e unanel numero dei. È il bilancio delle ultime 24 ore adel(Napoli) in merito all’emergenza epidemiologica tracciato dal sindaco Giovanni Palomba. A perdere la vita, stando a quanto comunicato dal primo cittadino al termine del consueto aggiornamento al Centro operativo comunale, è stato un uomo di 79 anni. ”Esprimo massima vicinanza – le parole del sindaco – alla famiglia del nostro concittadino scomparso. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera amministrazione comunale, va ai parenti tutti”. Si tratta della novantasettesima vittima da inizio pandemia adel. Nelle ultime 24 ore inoltre sono stati comunicati ...

