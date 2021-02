Conte: “Mi scuso, ho sbagliato a reagire agli insulti” (Di sabato 13 febbraio 2021) Conte alla vigilia del match: “Avrei potuto reagire in altro modo, tutti noi siamo modelli educativi e non dobbiamo dimenticarlo” La conferenza stampa di Antonio Conte inizia con un riguardo all’episodio di Coppa Italia. “Vorrei chiarire la situazione relativa alla trasferta di Torino. Il risvolto mediatico è stato importante: la verità è nota, chiunque ha visto. E questo, per me, è importante. Tutti noi siamo dei modelli educativi, siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordarcelo: mi spiace per quanto accaduto, vorrei scusarmi per la mia reazione a determinati insulti. Avrei potuto reagire in altro modo, magari ironicamente con un applauso risultando più positivo. Ripeto: mi spiace, ne faccio tesoro in vista del futuro”. Un botta e risposta con il presidente Agnelli, che non gliel’ha ... Leggi su zon (Di sabato 13 febbraio 2021)alla vigilia del match: “Avrei potutoin altro modo, tutti noi siamo modelli educativi e non dobbiamo dimenticarlo” La conferenza stampa di Antonioinizia con un riguardo all’episodio di Coppa Italia. “Vorrei chiarire la situazione relativa alla trasferta di Torino. Il risvolto mediatico è stato importante: la verità è nota, chiunque ha visto. E questo, per me, è importante. Tutti noi siamo dei modelli educativi, siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordarcelo: mi spiace per quanto accaduto, vorrei scusarmi per la mia reazione a determinati. Avrei potutoin altro modo, magari ironicamente con un applauso risultando più positivo. Ripeto: mi spiace, ne faccio tesoro in vista del futuro”. Un botta e risposta con il presidente Agnelli, che non gliel’ha ...

