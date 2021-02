Zverev e Dimitrov avanti tutta. Promosse Serena e Osaka

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il primo big a qualificarsi per gli ottavi di finale dell'Open d'Australia è il tedesco Alexanderche senza troppi riflettori puntati addosso ha strapazzato per 6 - 3 6 - 3 6 - 1 il francese ...

In discesa ? Per, semifinalista lo scorso anno, è alla viste ora un ottavo di finale ... E' durata solo 38 minuti la performance di Grigorche ha beneficiato del ritiro del malconcio ...Nella sua parte del tabellone, vale la pena ricordarlo,può incrociare Novak Djokovic ai quarti. Carreno Busta si ritira conAustralian Open Highlights - Ons Jabeur - Naomi Osaka 37 ...Pubblico in estasi per la rimonta di Nick, che recupera da 3-5 nel quarto e vince 6-4 al quinto. Vittoria tutt'altro che banale di Zverev contro Cressy (che è sceso 100 volte a rete!) ...MELBOURNE - Ha concesso un set e dovuto lottare oltre tre ore, ma alla fine ce l'ha fatta: Novak Djokovic ha superato Frances Tiafoe conquistando il pass per il terzo turno degli Australian Open. Il ...