Wonder Woman 1984, una favoletta moraleggiante sulle insidie del desiderio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo una travagliata storia di rimandi – la prima data di uscita in sala era prevista addirittura il 5 giugno 2020 – giunge finalmente in Italia sulle piattaforme, dal 12 febbraio, Wonder Woman 1984, sequel del fortunato capostipite da 800 milioni al botteghino (ed esagerate esegesi del suo presunto femminismo). Squadra vincente non si cambia, per cui Gal Gadot veste nuovamente i panni della supereroina creata dalla Dc Comics e alla regia c’è Patty Jenkins, confermata pure per il terzo episodio. Improbabile che il film doppi il successo del predecessore: l’uscita natalizia nelle sale negli Stati Uniti, e pochi altri paesi, ha raggranellato 150 milioni di dollari, notevoli in tempi di Covid, ma certo non rassicuranti per la Warner Bros. che s’è arresa alla distribuzione digitale (in Italia su Amazon Prime Video, Apple ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo una travagliata storia di rimandi – la prima data di uscita in sala era prevista addirittura il 5 giugno 2020 – giunge finalmente in Italiapiattaforme, dal 12 febbraio,, sequel del fortunato capostipite da 800 milioni al botteghino (ed esagerate esegesi del suo presunto femminismo). Squadra vincente non si cambia, per cui Gal Gadot veste nuovamente i panni della supereroina creata dalla Dc Comics e alla regia c’è Patty Jenkins, confermata pure per il terzo episodio. Improbabile che il film doppi il successo del predecessore: l’uscita natalizia nelle sale negli Stati Uniti, e pochi altri paesi, ha raggranellato 150 milioni di dollari, notevoli in tempi di Covid, ma certo non rassicuranti per la Warner Bros. che s’è arresa alla distribuzione digitale (in Italia su Amazon Prime Video, Apple ...

