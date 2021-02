Video e Testo: ARIANA GRANDE - '34+35' Feat. DOJA CAT MEGAN THEE STALLION (Di venerdì 12 febbraio 2021) ... yeah, yeah, yeah) Ayy, rock you like a baby, but you know I'm 'bout to keep you up (Ah) Welcome to my channel, and today I'm 'bout to teach you somethin' (Teach you somethin') I can make it pop, ... Leggi su newsic (Di venerdì 12 febbraio 2021) ... yeah, yeah, yeah) Ayy, rock you like a baby, but you know I'm 'bout to keep you up (Ah) Welcome to my channel, and today I'm 'bout to teach you somethin' (Teach you somethin') I can make it pop, ...

repubblica : Per un errore redazionale il 26/1 al posto della sintesi dell'intervento video di Alessandro Baricco sul libro di D… - GiuseppeSassano : RT @citrepiotta: leggendo il nuovo testo di G4zzeLl3 o i versi in rima baciata scritti da mia cugina di 9 anni? chissà - sorrytobother_u : RT @citrepiotta: leggendo il nuovo testo di G4zzeLl3 o i versi in rima baciata scritti da mia cugina di 9 anni? chissà - natastancaa : La coreografia di Tomorrow: ?????? Il testo: ???? insegui i tuoi sogni, non smettere mai di crederci, prima o poi ce la… - daniyungblud1 : RT @citrepiotta: leggendo il nuovo testo di G4zzeLl3 o i versi in rima baciata scritti da mia cugina di 9 anni? chissà -