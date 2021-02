Traffico Roma del 12-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) LuceverdeBuona serata e ben trovati a questo aggiornamento ad Acilia incidente disagi su Largo Girolamo da Montesarchio poco distante da qui in via Pindaro disagi a causa di un incidente vicino alla Colombo sulla via Portuense rallentamenti per incidente all’altezza di via dei Colli Portuensi sul viadotto della Magliana invece abbiamo lavori che provocano incolonnamenti in direzione EUR Laurentina percode sulla tangenziale nella tratto Corso Francia Salaria sul Raccordo Anularenelle due direzioni in carreggiata interna code a Nomentana direzione A24 in carreggiata esterna code tra le uscite Laurentina e Appia e per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde punto.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...