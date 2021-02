Springsteen fermato per guida in stato di ebbrezza. E la Jeep lo scarica come testimonial (Di venerdì 12 febbraio 2021) New York, 12 feb – Aveva sorpreso tutti la decisione di Bruce Springsteen di diventare testimonial della Jeep. Il primo spot era andato in onda nientemeno che durante il Super Bowl. Adesso, la casa automobilistica ha ritirato lo spot: il Boss, infatti, è stato fermato alcuni mesi fa per guida in stato di ebbrezza. Spingsteen e la pubblicità Jeep La notizia del fermo di Springsteen per guida in stato di ebbrezza risale a qualche mese fa ma è stata diffusa nuovamente in seguito alla messa in onda dello spot, trasmesso durante il Super Bowl, con il Boss alla guida di un fuoristrada Jeep. Il cantante di Born to run sarebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) New York, 12 feb – Aveva sorpreso tutti la decisione di Brucedi diventaredella. Il primo spot era andato in onda nientemeno che durante il Super Bowl. Adesso, la casa automobilistica ha ritirato lo spot: il Boss, infatti, èalcuni mesi fa perindi. Spingsteen e la pubblicitàLa notizia del fermo diperindirisale a qualche mese fa ma è stata diffusa nuovamente in seguito alla messa in onda dello spot, trasmesso durante il Super Bowl, con il Boss alladi un fuoristrada. Il cantante di Born to run sarebbe ...

