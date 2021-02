Sparatoria a Scampia | 39enne muore in ospedale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ morto inilVincenzo De Luca, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco a, quartiere della zona nord di Napoli. De Luca era stato trasportato all’Cardarelli. L’agguato è avvenuto all’interno di un circolo ricreativo in via Anna Maria Ortese, nell’area cosiddetta ’33’. Ilera riverso a terra, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Stella. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

De Luca era nel circolo Ultrà Napoli SezioneCiccio Turrini ed è stato trovato riverso a terra, con diversi colpi di arma da fuoco sul corpo. Sul posto i carabinieri della compagnia Stella ...Secondo i primi riscontri investigativi sembrerebbe che lasia iniziata dopo che lo ...investigative emerse che il clan che ha conquistato gran parte delle piazze di spaccio di, dopo ...E' morto in ospedale il 39enne Vincenzo De Luca, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco a Scampia, quartiere della zona nord di Napoli. De Luca era ...Napoli – Un uomo di 40 anni è morto in ospedale a causa delle ferite riportate in una sparatoria a Scampia. L’uomo si trovava nel circolo “Ultrà Napoli Sezione Scampia Ciccio Turrini” quando è stato r ...