"Se non sei sempre disponibile, pensano tu sia pigro". In Europa cresce voglia diritto alla disconnessione (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Quando ho chiuso il mio laptop a fine della giornata, avevo notifiche sul mio telefono. È stato inquietante”. La pandemia ha spostato l’ufficio nelle nostre case e il confine tra vita lavorativa e vita privata è diventato più labile. Certo, lo smartworking ha indubbi vantaggi: si può rimanere in tuta, avere una maggiore flessibilità nella giornata lavorativa e perdere meno tempo sui mezzi per raggiungere l’ufficio. Questo almeno sulla carta. In pratica molti si sono resi conto che la faccenda è un po’ più complicata di così Uno studio di Harvard e raccontato dal Guardian ha analizzato le e-mail e le riunioni di 3,1 milioni di persone in 16 città del mondo, ha rilevato che i dipendenti in smartworking lavorano 48,5 minuti in più al giorno. I dati di Eurofound suggeriscono che c’è il doppio delle probabilità di superare le 48 ore settimanali, piuttosto che se si lavorasse in ufficio. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Quando ho chiuso il mio laptop a fine della giornata, avevo notifiche sul mio telefono. È stato inquietante”. La pandemia ha spostato l’ufficio nelle nostre case e il confine tra vita lavorativa e vita privata è diventato più labile. Certo, lo smartworking ha indubbi vantaggi: si può rimanere in tuta, avere una maggiore flessibilità nella giornata lavorativa e perdere meno tempo sui mezzi per raggiungere l’ufficio. Questo almeno sulla carta. In pratica molti si sono resi conto che la faccenda è un po’ più complicata di così Uno studio di Harvard e raccontato dal Guardian ha analizzato le e-mail e le riunioni di 3,1 milioni di persone in 16 città del mondo, ha rilevato che i dipendenti in smartworking lavorano 48,5 minuti in più al giorno. I dati di Eurofound suggeriscono che c’è il doppio delle probabilità di superare le 48 ore settimanali, piuttosto che se si lavorasse in ufficio. ...

ZZiliani : Diciamolo: quel “persona informata sui fatti” non suona bene sul conto di #AndreaAgnelli, sentito a Perugia nell’in… - ricpuglisi : 'Sei d'accordo che l'essere è e non può non essere?' #Rousseau - RaffaeleFitto : Tradotto: sei d'accordo a Governo che ti faccia un bonifico permanente e che ti consenta di mantenere per altri 2 a… - Stefanialove_of : RT @MariaDeMartino7: @Stefanialove_of “Così come una farfalla ti sei alzata per scappare Ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta inchio… - Stalingrad1994 : @AlbertoCancian1 Ma non rompere le palle Alberto, te che sei reazionario non puoi dire cosa sia un trozkista. ???? -