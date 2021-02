Resident Evil Village ' è il miglior gioco survival horror sviluppato ad oggi'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è uno dei giochi tanto attesi, soprattutto per un personaggio in particolare, Lady Dimitrescu. Di lei si sono fatte decine di news, ma in un'intervista sull'ultimo numero di PlayStation Official Magazine, il producer Peter Fabiano ha snocciolato qualche altro dettaglio sul. "Dimitrescu e le sue tre figlie rimandano a ciò che ci si potrebbe aspettare dalla tradizione dei vampiri. Non stiamo dicendo che sia quello che sono, ma c'è sicuramente qualcosa che sembra soprannaturale in quello che sta succedendo. Non vogliamo svelare troppo la storia, ma quello che posso dire è che le creature si adattano tutte al contesto del mondo di. Possiamo assicurare i fan chetiene conto del ...