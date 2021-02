Per Miozzo, servirebbe "un lockdown totale di due mesi" (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - "La terapia più efficace sarebbe un lockdown totale per altri due mesi. Ma non possiamo permetterci questa terapia". Lo dichiara Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico che in un'intervista a la Repubblica spiega che tipo di strategia il Cts consegnerà al nuovo governo. "Il Paese - spiega Miozzo - è in grave sofferenza con milioni di persone in stato di assoluta precarietà e il governo non è in grado di supplire alle necessità" quindi "le riaperture che si stanno autorizzando comportano un rischio relativo. Poco incide il singolo settore sull'Rt ma se sommiamo i settori generiamo una somma esponenziale dei rischi. Questo è il vero dilemma con cui ci dobbiamo confrontare nelle prossime settimane se non vogliamo arrivare a condizioni che impongano di nuovo dolorose e ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - "La terapia più efficace sarebbe unper altri due. Ma non possiamo permetterci questa terapia". Lo dichiara Agostino, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico che in un'intervista a la Repubblica spiega che tipo di strategia il Cts consegnerà al nuovo governo. "Il Paese - spiega- è in grave sofferenza con milioni di persone in stato di assoluta precarietà e il governo non è in grado di supplire alle necessità" quindi "le riaperture che si stanno autorizzando comportano un rischio relativo. Poco incide il singolo settore sull'Rt ma se sommiamo i settori generiamo una somma esponenziale dei rischi. Questo è il vero dilemma con cui ci dobbiamo confrontare nelle prossime settimane se non vogliamo arrivare a condizioni che impongano di nuovo dolorose e ...

