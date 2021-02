Per la Commissione europea il CBD è un alimento (Di venerdì 12 febbraio 2021) Finalmente, negli ultimi mesi dello scorso anno, è stata presa dalla Commissione europea una decisione veramente rivoluzionaria e molto importante, destinata a cambiare le sorti della reputazione della cannabis e dei suoi prodotti derivati. Il CBD è stato infatti riconosciuto come alimento. Questa decisione ha seguito un’altra altrettanto importante, ovvero quella presa dall’Onu. Questo ha infatti riconosciuto le proprietà mediche della cannabis, togliendola dalla Tabella IV, ovvero la tabella che include le sostanze dannose per l’organismo e che non hanno proprietà terapeutiche. I diversi tipi di marijuana legale e i prodotti da essa derivati sono dunque destinati ad essere riconsiderati da tutti i Paesi facenti parte dell’Unione europea. La decisione è stata infatti accolta con piacere dai consumatori e dai ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Finalmente, negli ultimi mesi dello scorso anno, è stata presa dallauna decisione veramente rivoluzionaria e molto importante, destinata a cambiare le sorti della reputazione della cannabis e dei suoi prodotti derivati. Il CBD è stato infatti riconosciuto come. Questa decisione ha seguito un’altra altrettanto importante, ovvero quella presa dall’Onu. Questo ha infatti riconosciuto le proprietà mediche della cannabis, togliendola dalla Tabella IV, ovvero la tabella che include le sostanze dannose per l’organismo e che non hanno proprietà terapeutiche. I diversi tipi di marijuana legale e i prodotti da essa derivati sono dunque destinati ad essere riconsiderati da tutti i Paesi facenti parte dell’Unione. La decisione è stata infatti accolta con piacere dai consumatori e dai ...

