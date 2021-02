MotoGp: Petrucci pronto per essere competitivo con la KTM (Di sabato 13 febbraio 2021) Giornata di presentazione dei team KTM, quello ufficiale e quello Tech 3. Nel secondo esordirà un gasatissimo Danilo Petrucci che, forte di una moto pari a quella ufficiale, cercherà di trovare la propria competitività all’interno del box arancio. All’interno di KTM il pilota italiano è senza dubbio quello con maggior esperienza e la sua lunga permanenza in Ducati Corse potrà sicuramente giovare alla squadra. Petrux però sa bene che essere il più esperto non basta, è necessario essere più veloci come anche lui sottolinea: “Tech3 è una delle squadre più competitive in MotoGp. Avremo il supporto della fabbrica e l’ambiente è ottimo. Sono “il più esperto”, ma voglio essere più rapido degli altri ragazzi, o lottare con loro. essere veloci è ciò che conta di più.” Compagno di squadra di ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 febbraio 2021) Giornata di presentazione dei team KTM, quello ufficiale e quello Tech 3. Nel secondo esordirà un gasatissimo Daniloche, forte di una moto pari a quella ufficiale, cercherà di trovare la propria competitività all’interno del box arancio. All’interno di KTM il pilota italiano è senza dubbio quello con maggior esperienza e la sua lunga permanenza in Ducati Corse potrà sicuramente giovare alla squadra. Petrux però sa bene cheil più esperto non basta, è necessariopiù veloci come anche lui sottolinea: “Tech3 è una delle squadre più competitive in. Avremo il supporto della fabbrica e l’ambiente è ottimo. Sono “il più esperto”, ma vogliopiù rapido degli altri ragazzi, o lottare con loro.veloci è ciò che conta di più.” Compagno di squadra di ...

