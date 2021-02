Meteo Italia – Neve e gelo artico sulla penisole: imbiancate diverse città e tratti di costa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si sta aprendo in queste ore un’ondata di gelo, che porterà freddo intenso praticamente in tutta Italia e Neve in molte delle nostre città: perfino alcuni tratti di costa verranno imbiancati! Sull’Italia soffieranno inoltre venti forti e gelidi, che aumenteranno la sensazione del freddo per il cosiddetto effetto wind chill e nelle zone interessate dal maltempo più intenso Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si sta aprendo in queste ore un’ondata di, che porterà freddo intenso praticamente in tuttain molte delle nostre: perfino alcunidiverranno imbiancati! Sull’soffieranno inoltre venti forti e gelidi, che aumenteranno la sensazione del freddo per il cosiddetto effetto wind chill e nelle zone interessate dal maltempo più intenso

3BMeteo : #Meteo prossime ore #12febbraio Italia tra aria gelida che sta per irrompere da NordEst ed ennesima perturbazione… - simcopter : RT @LucaLombroso: Burian si scrive buran, ma è un vento della Siberia, in Italia il vento freddo da NE si chiama bora. E comunque l'aria ar… - MoliPietro : Meteo Italia – Neve e gelo artico sulla penisole: imbiancate diverse città e tratti di costa - CorriereQ : GELO dilaga sull’Italia, NEVE in pianura e coste prossime ore. Vediamo dove - garnant : RT @LucaLombroso: Burian si scrive buran, ma è un vento della Siberia, in Italia il vento freddo da NE si chiama bora. E comunque l'aria ar… -