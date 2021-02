Lucid Motors, la casa di auto elettriche con a capo l’ex ingegnere di Tesla: cosa c’è da sapere (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Lucid Motors di Peter Rawlinson vuole essere la casa migliore per quanto riguarda le auto elettriche, l’anti-Tesla. Ecco cosa c’è da sapere! Peter Rawlinson è l’ex capo ingegnere di Tesla che ha deciso di mettersi in proprio e avviare la sua società, nel 2007, chiamata in principio Atieva, diventata negli anni la Lucid Motors. Rawlinson, che è stato capo ingegnere per quanto riguarda il progetto della Tesla Model S, nel 2016 ha deciso di creare il suo proprio prototipo, di auto elettrica di lusso, la Lucid Air. La casa ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladi Peter Rawlinson vuole essere lamigliore per quanto riguarda le, l’anti-. Eccoc’è da! Peter Rawlinson èdiche ha deciso di mettersi in proprio e avviare la sua società, nel 2007, chiamata in principio Atieva, diventata negli anni la. Rawlinson, che è statoper quanto riguarda il progetto dellaModel S, nel 2016 ha deciso di creare il suo proprio prototipo, dielettrica di lusso, laAir. La...

borsainside : #lucidmotors dice nulla? E' una società di auto elettriche che si quota in borsa senza aver mai venduto una macchina - motoblog : Lucid Motors ha annunciato che sbarcherà in Europa nel 2022 - QuotidianoMotor : Lucid Motors ha annunciato che sbarcherà in Europa nel 2022 - Caterinadiiorgi : Lucid Motors ha annunciato che sbarcherà in Europa nel 2022 - InvestingItalia : In #borsa senza aver venduto auto: Lucid Motors sfida Tesla - -