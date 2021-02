Lirica | è morto il soprano statunitense Margherita Roberti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Washington, 12 feb. - (Adnkronos) - La cantanteMargaret Jean Roberts, nota con il nome d'arte didrammatico d'agilità specializzata nel repertorio delle opere di Giuseppe Verdi, è morta all'età di 95 anni. L'annuncia della scomparsa è riferito dal sito internet OperaWire. Debuttò alla Saint Louis Opera nel 1951 iniziando poi una regolare attività radiofonica a Chicago. Nel 1956 decise di completare gli studi in Italia, dove seguì, tra le altre, le lezioni di Ines Adami Corradetti e dove esordì l'anno seguente a Torino come Leonora ne "La forza del destino", adottando il nome d'arte italianizzato.si affermò rapidamente comeapparendo in importanti teatri europei: nel 1958 debuttò in "Nabucco" alla Scala ...