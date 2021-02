Inter - Lazio, storie di mercato: ecco gli affari top (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA - Bobo Vieri dalla Lazio all'Inter per 90 miliardi di lire: una cifra record, siamo a giugno 1999. Moratti strappa il sì di Cragnotti, parola data e firma. Novanta miliardi al club capitolino, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA - Bobo Vieri dallaall'per 90 miliardi di lire: una cifra record, siamo a giugno 1999. Moratti strappa il sì di Cragnotti, parola data e firma. Novanta miliardi al club capitolino, ...

Inter : ?? | ARBITRO Fabbri dirigerà #InterLazio ?? - sportli26181512 : Inter-#Lazio, storie di mercato: ecco gli affari top: Tanti giocatori sono passati da Roma per finire in nerazzurro… - sportli26181512 : Da Crespo a Vieri, da Miha a De Vrij... Quanti big tra i doppi ex. E c’è chi ha fallito e “tradito”: Da Crespo a Vi… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Da #Crespo a #Vieri, da #Mihajlovic a #DeVrij: quanti big (doppi ex)... E c’è chi ha fallito e “tradito” #Inter #Lazio #Se… - Gazzetta_it : Da #Crespo a #Vieri, da #Mihajlovic a #DeVrij: quanti big (doppi ex)... E c’è chi ha fallito e “tradito” #Inter… -