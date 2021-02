Giulia De Lellis sarà la conduttrice di un programma che parla d’amore: ecco quale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuova avventura televisiva per una delle storiche e più amate ex protagoniste di Uomini e Donne. Stando a quanto anticipato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, Giulia De Lellis sarebbe pronta a debuttare come conduttrice in un programma tutto dedicato all’amore. E naturalmente anche all’altra faccia della medaglia, ossia corna e tradimenti, argomento a cui Giulia ha anche dedicato un libro. L’influencer condurrà Love Island, il programma per single e coppie che sarà trasmesso su Discovery. Giulia avrebbe sbaragliato la concorrenza delle altre colleghe candidate al ruolo, ottenendo così un’altra importante occasione televisiva. Si tratterà per lei della prima volta nel ruolo di presentatrice in solitaria. Recentemente infatti aveva condotto al ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuova avventura televisiva per una delle storiche e più amate ex protagoniste di Uomini e Donne. Stando a quanto anticipato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo,Desarebbe pronta a debuttare comein untutto dedicato all’amore. E naturalmente anche all’altra faccia della medaglia, ossia corna e tradimenti, argomento a cuiha anche dedicato un libro. L’influencer condurrà Love Island, ilper single e coppie chetrasmesso su Discovery.avrebbe sbaragliato la concorrenza delle altre colleghe candidate al ruolo, ottenendo così un’altra importante occasione televisiva. Si tratterà per lei della prima volta nel ruolo di presentatrice in solitaria. Recentemente infatti aveva condotto al ...

