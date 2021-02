FINALE Coppa Italia: Brindisi - Trieste 93 - 83, Gaspardo, Udom e Visconti super (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con i primi due quarti andati in archivio con i successi di Milano su Reggio Emilia e Venezia su Virtus Bologna, oggi si torna in campo al Forum per gli ultimi due quarti di FINALE. Alle 18 si parte ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con i primi due quarti andati in archivio con i successi di Milano su Reggio Emilia e Venezia su Virtus Bologna, oggi si torna in campo al Forum per gli ultimi due quarti di. Alle 18 si parte ...

GoalItalia : La finale di Coppa Italia sarà Juve-Atalanta ?? Appuntamento il 19 maggio ?? - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA, NESSUN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO Dopo le tensioni nel finale di JUVENTUS-INTER… - pisto_gol : Bisogna fare i complimenti all’Atalanta, che con un monte ingaggi di 45mln€ conquista la finale di Coppa Italia, è… - Simone11811843 : @FootballAndDre1 Cose senza senso!!Allora visto che l’Inter l’anno scorso è arrivata secondo giocando anche una fin… - Mentaldiverted : Tu per me non sei una squadra.. non sei un passatempo.. Sei stato più importante delle mie ragazze, ho sacrificato… -