Ecco chi sono i tre denunciati ‘reality’

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dagli stracci volati sui social alle carte legali. Il Gf Vip, le aziende che rappresentano il programma e il conduttore Alfonso Singorini hanno fatto partire azioni legali congiunte contro i tre seguenti nomi: Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, ex concorrenti, e il fotografo Maurizio Sorge. LEGGI ANCHE > A dicembre, nove nuovi concorrenti nella casa del Gf VipGf Vip, i nomi A nulla servono le smentite, perché le querele hanno un corso legale ben preciso e tempi precisi dettati da burocrazia e apertura fascicoli per indagine. Ma Giornalettismo svela chii destinatari delle missive senza possibilità di essere smentiti. Le prossime parole saranno quelle dei legali, non in tv, non sui social, ma tra le carte bollate. L'articolo proviene da Giornalettismo.

Corriere : Dalla robotica all’IIT a Leonardo: chi è il fisico Cingolani, ministro della Transizio... - NicolaPorro : Speciale #zuppadiporro serale. Ecco chi sono i ministri del #GovernoDraghi ?? - classcnbc : #DRAGHI ha scelto. Ecco chi sono i principali ministri: parte 2 - giusyoni : Ecco che si capisce: Zenga padre fu abbandonato dal padre con la separazione. Stessa sorte lui con questi figli. E… - TommyBrain : Le prove di un piano per distruggere Trump anche nella TV italiana. Ecco chi manovra i giornalisti.' -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi

, c'è una doppia 'pacificazione' in questa unità nazionale che magari non è il governo dei ... Salvatori)è Roberto Cingolani, un fisico come superministro green (di C. Renda) Ai Ministeri 8 ...il nuovo governo di Mario Draghi, come promesso è un mix di politici e tecnici masono quest'ultimi? Vediamoli da vicino. Vittorio Colao, ministro dell'Innovazione è il grande sostenitore della rivoluzione digitale. Il manager, nato a Brescia 59 anni fa, ex carabiniere (...Spider Man il film: chi non ricorda la scena del bacio tra Peter e Mary Jane? Ma come è stata realizzata quella famosa scena?ROMA - il nuovo governo di Mario Draghi, come promesso è un mix di politici e tecnici ma chi sono quest’ultimi? Vediamoli da vicino.Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione è il grande sostenitore de ...