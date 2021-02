Draghi al Quirinale alle ore 19 – LIVE (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario Draghi al Quirinale per sciogliere la riserva ed iniziare di fatto la sua esperienza da Presidente del Consiglio del nuovo governo. Il premier incaricato Mario Draghi mette fine alla crisi di governo andando al Colle e sciogliendo positivamente la riserva sull’incarico che gli era stato affidato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi, alle ore 19.00, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato, Professor Mario Draghi, si legge nella nota condivisa sul sito del Quirinale. Di seguito il video della diretta dal Quirinale. Finisce la crisi di governo, Mario Draghi al Quirinale con la ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Marioalper sciogliere la riserva ed iniziare di fatto la sua esperienza da Presidente del Consiglio del nuovo governo. Il premier incaricato Mariomette fine alla crisi di governo andando al Colle e sciogliendo positivamente la riserva sull’incarico che gli era stato affidato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi,ore 19.00, al Palazzo del, il Presidente del Consiglio incaricato, Professor Mario, si legge nella nota condivisa sul sito del. Di seguito il video della diretta dal. Finisce la crisi di governo, Marioalcon la ...

you_trend : ?? #BREAKING #Draghi salirà al #Quirinale alle 19 per sciogliere la riserva - Corriere : Nuovo governo, Draghi già domani potrebbe salire al Quirinale - Corriere : Draghi e il messaggio ai partiti: sceglierà i ministri con il Quirinale - safarandola : stasera il banchiere Draghi andrà al Quirinale per annunciare la nascita del #governoammucchiata Viva l'Italia - LorenzoLaGrua : RT @Ruffino_Lorenzo: Fra un'ora e mezza Draghi va al Quirinale e non c'è quasi nessuna anticipazione (sensata) sui giornali dei nomi dei mi… -