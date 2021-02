Cyberpunk 2077 continua a vendere poco su PS4 e Xbox One (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il lancio su console di Cyberpunk 2077 non è così ottimo come ci si dovrebbe aspettare, dato che secondo l'ultimo rapporto del gruppo NPD lo posiziona al diciottesimo posto delle vendite di gennaio: persino The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch ha fatto meglio nonostante sia uscito da quasi quattro anni. Bisogna notare tuttavia che CD Projekt Red non condivide i dati di vendita digitali con NPD, quindi potrebbe aver venduto meglio di quanto riportato nell'elenco, specialmente su Steam. Allo stesso tempo, Nintendo non condivide nemmeno i dati di vendita digitali. Un altro motivo delle poche vendite di Cyberpunk 2077 su console sta nel fatto che all'interno del PlayStation Store il gioco risulta ancora non disponibile dopo che Sony ha ritirato il gioco. Nel frattempo, Switch ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il lancio su console dinon è così ottimo come ci si dovrebbe aspettare, dato che secondo l'ultimo rapporto del gruppo NPD lo posiziona al diciottesimo posto delle vendite di gennaio: persino The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch ha fatto meglio nonostante sia uscito da quasi quattro anni. Bisogna notare tuttavia che CD Projekt Red non condivide i dati di vendita digitali con NPD, quindi potrebbe aver venduto meglio di quanto riportato nell'elenco, specialmente su Steam. Allo stesso tempo, Nintendo non condivide nemmeno i dati di vendita digitali. Un altro motivo delle poche vendite disu console sta nel fatto che all'interno del PlayStation Store il gioco risulta ancora non disponibile dopo che Sony ha ritirato il gioco. Nel frattempo, Switch ...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 continua a vendere poco su #PS4 e #XboxOne. - BlobVideoludico : Cyberpunk 2077, i perche del disastro ricostruiti da Schreier in alcune immagini. - LPNintendoITA : Cyberpunk 2077 (Blind) Con Devirò ITA [27] Ricognizione Con Takemura Per Il Piano Della Parata - IGNitalia : La società di cyber intelligence Kela ha diffuso in rete un aggiornamento sull'attacco subito dallo studio polacco,… - ItaSmartReview : CDPR hackerata: ricatto sul codice sorgente di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 - -