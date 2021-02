Crisi dei rapporti Ue - Mosca, Lavrov: 'Rottura totale con Ue in caso di sanzioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sempre più tesi i rapporti tra la Russia e l'Unione Europea, dopo il caso Navalny e la visita dell'Alto Commissario per gli Affari Esteri Borrel a Mosca, e le minacce di sanzioni economiche. Oggi le ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sempre più tesi itra la Russia e l'Unione Europea, dopo ilNavalny e la visita dell'Alto Commissario per gli Affari Esteri Borrel a, e le minacce dieconomiche. Oggi le ...

crocerossa : ??'Abbiamo ascoltato la frustrazione del personale sanitario che non può aiutare: non hanno nemmeno cibo per i pazie… - PaolaTavernaM5S : Il regolamento #RecoveryAndResilienceFacility, principale strumento del #NextGenerationEU è stato approvato al Parl… - myrtamerlino : Alle ore 13.00 intervisterò @matteorenzi con cui parleremo del futuro #GovernoDraghi, dei suoi nuovi alleati e dell… - zazoomblog : Crisi dei rapporti Ue - Mosca Lavrov: Rottura totale con Ue in caso di sanzioni - #Crisi #rapporti #Mosca #Lavrov: - AlpitourWorld : L'ente #Israele, @Astoi_it, @ftoitalia e l'associazione dei #TourOperator israeliani: prodotti specifici e… -