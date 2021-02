Covid a scuola, a Napoli altri 31 contagi: è allarme a Pianura e Soccavo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 26 gli studenti nuovi contagiati dal virus Covid19 nelle scuole di Napoli, con anche 5 docenti e un membro del personale non docente. Un focolaio si è sviluppato nel distretto sanitario di Pianura, Soccavo che nelle ultime 24 ore registra 6 bambini di scuola primaria positivi, tutti con contatti familiari malati anch’essi. Negli stessi quartieri c’è anche un positivo nella scuola media e uno della secondaria superiore che svolge lezione in Dad, ma anche un docente delle elementari. Nel distretto di Arenella, Vomero sono positivi 2 studenti delle superiori, mentre nel distretto di Bagnoli e Fuorigrotta è positivo un bambino delle elementari e uno studente delle superiori. Nel distretto di Chiaiano, Piscinola, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono 26 gli studenti nuoviati dal virus19 nelle scuole di, con anche 5 docenti e un membro del personale non docente. Un focolaio si è sviluppato nel distretto sanitario diche nelle ultime 24 ore registra 6 bambini diprimaria positivi, tutti con contatti familiari malati anch’essi. Negli stessi quartieri c’è anche un positivo nellamedia e uno della secondaria superiore che svolge lezione in Dad, ma anche un docente delle elementari. Nel distretto di Arenella, Vomero sono positivi 2 studenti delle superiori, mentre nel distretto di Bagnoli e Fuorigrotta è positivo un bambino delle elementari e uno studente delle superiori. Nel distretto di Chiaiano, Piscinola, ...

Ettore_Rosato : #11feb Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza. Promuovere l’uguaglianza di genere è fondamentale e bisog… - Agenzia_Ansa : Covid: focolaio di variante inglese in una scuola di Bollate #ANSA - VittorioSgarbi : Credo che la scuola sia importante, tuttavia i ragazzi non muoiono di Covid ma guariscono, quindi credo sia più imp… - NotizieAbruzzo : Teramo, chiusura scuola De Jacobis per caso sospetto di variante Covid - ekuonews : Teramo, ordinanza di chiusura della scuola De Jacobis -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Governo Draghi: ecco il programma

... quarantene, orari ridotti per evitare di congestionare i trasporti, di scuola vera se ne è fatta ...che il Recovery plan italiano contenga una visione sostenibile e praticabile della ripresa post COVID.

ANSA - IL - PUNTO/COVID: Fvg resta gialla.

Secondo i risultati dell'Instant Report Covid - 19 dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica, il Fvg all'8 febbraio mostrerebbe un indicatore tra i più ...

Covid-19, scatta l’allarme variante inglese: a scuola già registrati casi. Occhi puntati sugli alunni più piccoli Orizzonte Scuola Il verbo agognato è “pfizer…are”

E in Italia? Dosi insufficienti, alte percentuali di ‘no vax’, perfino tra medici, infermieri, studenti, insegnanti, forze dell’ordine e una valanga di dubbi sull’efficacia di questo o quel vaccino. L ...

Teramo, sospetto caso di variante Covid19: chiude la De Jacobis

Teramo. Su richiesta della dirigente scolastica e sulla base di specifica valutazione sanitaria della ASL, il Sindaco Gianguido D'Alberto ha emanato una ...

... quarantene, orari ridotti per evitare di congestionare i trasporti, divera se ne è fatta ...che il Recovery plan italiano contenga una visione sostenibile e praticabile della ripresa postSecondo i risultati dell'Instant Report- 19 dell'Altadi Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica, il Fvg all'8 febbraio mostrerebbe un indicatore tra i più ...E in Italia? Dosi insufficienti, alte percentuali di ‘no vax’, perfino tra medici, infermieri, studenti, insegnanti, forze dell’ordine e una valanga di dubbi sull’efficacia di questo o quel vaccino. L ...Teramo. Su richiesta della dirigente scolastica e sulla base di specifica valutazione sanitaria della ASL, il Sindaco Gianguido D'Alberto ha emanato una ...