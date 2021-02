Con ‘Auditorium Plus’ Lezioni di Storia in livestreaming e on demand

Leggi su dire

(Di venerdì 12 febbraio 2021) NAPOLI – Si chiama ‘Auditorium Plus’ la nuova piattaforma che consentirà al pubblico di seguire in esclusiva, on demand e in livestreaming da ogni dispositivo, il meglio dei concerti, degli eventi, dei festival, delle masterclass e dei film prodotti all’Auditorium Parco della Musica. La novità è stata annunciata dall’amministratore delegato, Daniele Pitteri, durante la presentazione delle Lezioni di Storia 2021, che saranno trasmesse online dalle sale di 10 grandi teatri italiani.“Siamo l’unico settore produttivo ancora chiuso e non sappiamo quanto questa situazione potrà durare- ha spiegato Pitteri- quindi ci siamo chiesti: come rinnoviamo il nostro rapporto con il pubblico? Volevamo qualcosa che potesse creare una fidelizzazione con chi ci segue e l’occasione è nata ragionando con l’editore Giuseppe Laterza, sul nuovo ciclo di incontri per le Lezioni di storia. É nata così ‘Auditorium Plus’, la piattaforma dedicata agli spettacoli della Fondazione Musica per Roma, dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Fondazione Cinema per Roma”.