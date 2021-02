Chivalry 2 data di uscita a Giugno, Closed Beta fissata per Marzo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo essersi fatto attendere per un anno, Chivalry 2 è oramai pronto a fare il suo debutto sugli hardware da gioco, con una data di uscita fissata per Giugno ed una Closed Beta a Marzo Il gioco multiplayer di combattimenti medioevali Chivalry 2 sembra oramai essere prossimo al suo debutto su Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC (tramite l’Epic Games Store), dopo essersi fatto attendere per un anno rispetto alla data di uscita inizialmente comunicata. Al momento i preorder sono attivi per la versione PC, che offre una Standard ed una Special Edition, rispettivamente al prezzo di $39,99 e $49,99 . Prenotare il gioco darà accesso alla skin per l’arma Royal Zweihander, oltre a garantire la ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo essersi fatto attendere per un anno,2 è oramai pronto a fare il suo debutto sugli hardware da gioco, con unadipered unaIl gioco multiplayer di combattimenti medioevali2 sembra oramai essere prossimo al suo debutto su Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC (tramite l’Epic Games Store), dopo essersi fatto attendere per un anno rispetto alladiinizialmente comunicata. Al momento i preorder sono attivi per la versione PC, che offre una Standard ed una Special Edition, rispettivamente al prezzo di $39,99 e $49,99 . Prenotare il gioco darà accesso alla skin per l’arma Royal Zweihander, oltre a garantire la ...

