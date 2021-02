Bologna Benevento 1-1 LIVE: Depaoli rischia l’autogol (Di venerdì 12 febbraio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Benevento si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Benevento 1-1 MOVIOLA 1? Gol di Sansone – Sponda in area di Soriano per Barrow che difende bene la palla, dribbla Tuia, poi mentre sta per calciare Glik rinviene ma il pallone arriva a Sansone che a porta vuota fa 1-0. 8? Occasione Caprari – Movimento di Hetemaj sulla destra, Danilo anticipa Caprari e Tomiyasu poi completa l’opera mandando in angolo. 15? Occasione Viola – Erroraccio di Danilo in fase di costruzione: calcia addosso a Viola e fa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Gol di Sansone – Sponda in area di Soriano per Barrow che difende bene la palla, dribbla Tuia, poi mentre sta per calciare Glik rinviene ma il pallone arriva a Sansone che a porta vuota fa 1-0. 8? Occasione Caprari – Movimento di Hetemaj sulla destra, Danilo anticipa Caprari e Tomiyasu poi completa l’opera mandando in angolo. 15? Occasione Viola – Erroraccio di Danilo in fase di costruzione: calcia addosso a Viola e fa ...

infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Tutte le ultime sul 22° turno di A: in campo Bologna-Benevento, le ufficiali - Gianni81979496 : @LucianoLibero Pensa te come sono ridotto io. Mi sto guardando Bologna Benevento. ?????????? - Gianlu4carb : Venerdì sera passati a vedere Bologna-Benevento. SPERAVO DE MORI' PRIMA - silvioluiz : RT @CampeonatoItal1: Gooooool do Benevento Bologna 1-1 Benevento ?60' ??Viola #BolognaBenevento - ilnapolionline : Serie A/Bologna-Benevento 1-0 (1T): Emiliani avanti ma i campani restano in partita - -