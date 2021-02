Australian Open: niente pubblico a causa di un mini lockdown (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuova ondata di contagi a Melbourne porta ad un lockdown di 5 giorni. niente pubblico sugli spalti dell’Australian Open A causa dell’aumento dei casi da corona virus nello stato Australiano di Victoria, il premier Daniel Andrews ha imposto un lockdown della durata di 5 giorni proprio in occasione degli Australian Open. Inizierà venerdi 12 febbraio a partire dalle 23:59. Una decisione molto sofferta sopratutto in occasione di uno degli eventi più attessi del mondo del tennis, ma necessaria per contenere il focalio di 13 contagiati riscontrati all’hotel Holiday Inn dell’aeroporto della capitale. Inoltre sembra che questi contagi derivino dalla variante inglese del covid che risulta essere più contagiosa e ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuova ondata di contagi a Melbourne porta ad undi 5 giorni.sugli spalti dell’dell’aumento dei casi da corona virus nello statoo di Victoria, il premier Daniel Andrews ha imposto undella durata di 5 giorni proprio in occasione degli. Inizierà venerdi 12 febbraio a partire dalle 23:59. Una decisione molto sofferta sopratutto in occasione di uno degli eventi più attessi del mondo del tennis, ma necessaria per contenere il focalio di 13 contagiati riscontrati all’hotel Holiday Inn dell’aeroporto della capitale. Inoltre sembra che questi contagi derivino dalla variante inglese del covid che risulta essere più contagiosa e ...

Eurosport_IT : LOCKDOWN A MELBOURNE ???? Lo stato di Victoria indice 5 giorni di Lockdown dopo i 13 casi di coronavirus riscontrati… - apetrazzuolo : Tennis: Australian Open, Melbourne in lockdown, si prosegue a porte chiuse, Errani eliminata al terzo turno - napolimagazine : Tennis: Australian Open, Melbourne in lockdown, si prosegue a porte chiuse, Errani eliminata al terzo turno - zazoomblog : Australian Open 2021 Kyrgios on fire: strappa il servizio a Thiem ed esalta il pubblico (VIDEO) - #Australian… - IlZebraapois : Uncontro di tennis Australian Open Thiem-Kyrgios (Aus.).Pubblico assiepato sugli spalti,bambini che sorridono felic… -