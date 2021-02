Arezzo | morte Martina | Cassazione ‘mancanza pantaloncini difficilmente collegabile a suicidio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “La mancanza deiapparea un gesto suicidario”. E' quanto scrivono i giudici della III sezione penale dellanelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 21 gennaio hanno annullato l'assoluzione per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi imputati nel processo sul caso diRossi, la ventenne ligure morta precipitando dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011. Per i giudici di piazza Cavour si tratta invece di un “elemento gravemente indiziario, soprattutto se letto in correlazione ai graffi sul collo di Albertoni”. “Ciò che conta è cheprecipitò senza idel pigiama – si legge nella sentenza - e tale elemento oggettivo ...